Zendaya: "Non ho più visto Dancing with the Stars da quando ho partecipato"

Parlando delle sue esperienze precedenti, Zendaya ha spiegato perché non ha più visto lo show Dancing with the Stars dopo la sua partecipazione.

La star di Challengers e Spider-Man era in gara insieme a Valentin Chmerkovskiy e si era posizionata al secondo posto, rimanendo alle spalle di Kellie Pickler in compagnia di Derek Hough.

Le spiegazioni dell'attrice

Rispondendo alle domande del podcast The Awardist, Zendaya ha dichiarato: "Non ho più visto Dancing with the Stars da quando sono stata una concorrente".

La giovane stella del cinema ha voluto precisare: "Non guardavo realmente lo show prima di essere coinvolta. Non penso facessi parte del target demografico. Mia nonna ama Dancing with the stars, è nelle sue corde. Ma sì, penso inoltre sia stata un'esperienza stressante. Ho pensato: 'Non penso lo guarderò più'".

Dopo aver partecipato allo show, Zendaya ha continuato la sua carriera diventando MJ nella trilogia di Spider-Man, Chani nei film di Dune, la protagonista della serie Euphoria e, recentemente, venendo indicata come una possibile nominata gli Oscar grazie alla sua interpretazione in Challengers.

In occasione della sua vittoria agli Emmy, Chmerkovskiy aveva lodato la giovane attrice sottolineando che vederla ottenere successo lo rendeva piena di gioia ed era orgoglioso di lei: "Sei una superstar e lo sei sempre stata!".

L'addio a Spider-Man?

Nelle ultime giornate online è emersa un'indiscrezione legata alle avventure di Spider-Man, il cui nuovo capitolo potrebbe entrare nelle fasi delle riprese nel 2025. Secondo alcune voci non confermate, la produzione sarebbe alla ricerca di una nuova protagonista e dell'interprete del futuro villain contro cui dovrà lottare Peter Parker.

L'assenza di Zendaya sarebbe comunque giustificata dal modo in cui si era interrotta la storia: con il protagonista che decide di non fare visita a MJ e Ned dopo che Doctor Strange ha cancellato le informazioni sulla sua identità segreta dal multiverso.