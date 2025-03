Emmy Rossum protagonista della nuova serie thriller di Hulu, dalla creatrice di New Girl

Emmy Rossum, nota per il ruolo in Shameless, sarà la protagonista di una nuova serie thriller ispirata al film La vedova nera del 1987.

Hulu ha ufficialmente ordinato una nuova serie drammatica scritta e prodotta da Liz Meriwether, autrice di New Girl e The Dropout. Emmy Rossum non solo sarà protagonista, ma sarà anche produttrice esecutiva. Inoltre Rossum è in trattative per dirigere alcuni episodi del progetto liberamente ispirato al film La vedova nera del 1987.

Trama e dettagli della serie con Emmy Rossum

Nella nuova serie targata Hulu, Rossum interpreterà un'agente dell'FBI che sfrutta i segreti del passato di una serial killer per tentare di catturarla. La trama si ispira liberamente al film La vedova nera del 1987, scritto da Ron Bass e diretto da Bob Rafelson, che raccontava la storia di due donne: Catherine (Theresa Russell), una donna che sposa uomini ricchi per poi ucciderli, e Alexandra (Debra Winger), un'agente del Dipartimento di Giustizia determinata a fermarla.

Emmy Rossum in una scena del remake americano della serie Shameless

La produzione esecutiva sarà guidata da Liz Meriwether, insieme a Rossum e Sara Moskowitz attraverso Composition 8, la società di produzione dell'attrice. Anche Ron Bass, sceneggiatore del film originale, sarà coinvolto nel progetto. La serie sarà prodotta da 20th Television e Searchlight TV, entrambe sotto il gruppo Disney.

Emmy Rossum è celebre per il ruolo di Fiona Gallagher nella longeva serie di Showtime Shameless. Più recentemente, ha recitato e prodotto la miniserie Angelyne per Peacock ed è apparsa accanto a Tom Holland e Amanda Seyfried in The Crowded Room di Apple TV+.

Qualcosa di buono: Emmy Rossum in difficoltà alle prese con un frullatore

Liz Meriwether, nota per aver creato e prodotto New Girl, ha più recentemente ottenuto il plauso della critica con The Dropout, serie che è valsa ad Amanda Seyfried un Emmy come miglior attrice protagonista in una serie limitata. Meriwether è anche co-creatrice e produttrice esecutiva del prossimo comedy-drama Dying for Sex, in arrivo su FX e Hulu.