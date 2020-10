Emmy Rossum accusata di girare troppe scene di sesso: la risposta al troll è da applausi

Emmy Rossum ha messo a tacere un troll che, in risposta ad un suo post su Twitter a sostegno di Kamala Harris, la criticava perché, a detta sua, l'attrice di Shameless avrebbe fatto carriera soltanto perché spesso coinvolta in scene di sesso.

Can’t wait to get my I’M SPEAKING t-shirt. — Emmy Rossum (@emmyrossum) October 8, 2020

I get paid to tell stories and life sometimes involves this awesome thing called sex. Maybe you’ve just never had any so you don’t know. — Emmy Rossum (@emmyrossum) October 8, 2020

Emmy Rossum stava celebrando sui social l'intervento di Kamala Harris nel dibattito politico che si è tenuto a pochi giorni dall'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, quando un utente l'ha criticata perché, a detta sua, l'attrice sarebbe diventata famosa solo per aver girato numerose scene erotiche. Nel post in questione, Rossum aveva scritto su Twitter che non vedeva l'ora di acquistare una maglietta con la frase "Sto parlando" stampata sopra, riferendosi alla pungente risposta di Harris a Mike Pence durante il confronto televisivo.

Il post di Rossum ha spinto un utente a twittare un commento nel quale suggerisce che a Rossum potrebbe interessare di più una maglietta con scritto "Vengo pagata solo per spogliarmi in TV", riferendosi al fatto che, durante i suoi quasi dieci anni nella serie tv Shameless, Rossum abbia girato numerose scene di sesso. L'attrice ha quindi risposto: "Vengo pagata per raccontare storie e la vita a volte comprende anche questa cosa fantastica chiamata sesso. Forse tu non lo hai mai fatto, per questo non lo sai".

La Rossum ha interpretato il ruolo di Fiona Gallagher per nove stagioni in Shameless e spesso ha parlato di come le scene di nudo siano servite a potenziare il suo personaggio piuttosto che sfruttarla. Come ha detto una volta Rossum a EW, "Stiamo solo cercando di esprimere la verità su ciò che farebbe un personaggio. Poi se si tratta di sessualità, dell'intimità tra due personaggi o della violenza tra due personaggi va bene, purché sembri reale. La sessualità fa parte della vita ed è interessante esplorare le parti intime di una donna, che si tratti di rabbia, perdita, felicità o sessualità".

Rossum sarà prossimamente protagonista di Angelyne, serie tv della quale attualmente non si conosce la data di uscita. Emmy Rossum interpreterà l'attrice e modella che ha acquisito notorietà nel 1984 dopo aver pubblicato in tutta Los Angeles cartelloni pubblicitari che la ritraevano in pose provocanti.