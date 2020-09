Emmy 2020 in diretta stanotte sulla RAI: a che ora e dove vedere la cerimonia in TV e in streaming

La cerimonia di premiazione degli Emmy 2020 sarà trasmessa, in Italia, stanotte in diretta sulla RAI: ecco a che ora e dove vederla in TV e in streaming.

La cerimonia degli Emmy 2020 sarà trasmessa anche in Italia in diretta dalla RAI. A che ora e dove vederla? Dall' 1:45 di notte la consegna degli Emmy® Awards si potrà seguire su Rai4, ma vediamo più nel dettaglio come fare.

Dove vederla

In TV la cerimonia degli Emmy 2020 si potrà seguire su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), che trasmetterà in esclusiva assoluta per l'Italia nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. Una lunga ed emozionante maratona in compagnia dei protagonisti delle serie americane più amate dal pubblico e apprezzate dalla critica. In streaming sarà naturalmente ancora la RAI a dare la possibilità al pubblico di assistere alla premiazione, attraverso il portale RaiPlay.

La replica della cerimonia sarà trasmessa su Rai4 lunedì 21 settembre, in seconda serata.

A che ora vederla

Gli Emmy 2020 saranno in diretta su Rai4 dalle ore 01:45 di stanotte, 20 settembre. A causa della condizione sanitaria, la cerimonia non si svolgerà, come di consuetudine, al Microsoft Theatre di Los Angeles, in presenza dei candidati e del pubblico, ma i vari nominati saranno in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel, in uno spettacolo d'intrattenimento unico nella storia degli Emmy® Awards.

Conduttori e ospiti sulla RAI

Nell'edizione italiana la cerimonia sarà caratterizzato dal commento in studio della conduttrice radiofonica e televisiva Carolina Di Domenico e del giornalista ed esperto di serialità televisiva Andrea Fornasiero. Ospite d'onore della diretta, il fumettista Zerocalcare, che parlerà di serialità televisiva, contaminazione multimediale e i nuovi orizzonti del pop.

Le nomination

Netflix ha dominato con ben 160 nonimation e alle sua spalle è rimasta HBO che non è andata oltre quota 107 potenziali premi.

MIGLIORE SERIE DRAMA

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

MIGLIORE SERIE COMEDY

Curb your enthusiasm

Dead to me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

What We Do in The Shadows

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Jason Bateman Ozark

Sterling K. Brown This Is Us

Steve Carell The Morning Show

Brian Cox Succession

Billy Porter Pose

Jeremy Strong Succession

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Christina Applegate Dead to Me

Rachel Brosnahan The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini Dead To Me

Catherine O'Hara Schitt's Creek

Issa Rae Insecure

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Giancarlo Esposito Better Call Saul

Bradley Whitford The Handmaid's Tale

Billy Crudup The Morning Show

Mark Duplass The Morning Show

Nicholas Braun Succession

Kieran Culkin Succession

Matthew Macfadyen Succession

Jeffrey Wright Westworld

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Anthony Anderson black-ish

Don Cheadle Black Monday

Ted Danson The Good Place

Michael Douglas The Kominsky Method

Eugene Levy Schitt's Creek

Ramy Youssef Ramy

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Christina Applegate Dead to Me

Rachel Brosnahan The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini Dead To Me

Catherine O'Hara Schitt's Creek

Issa Rae Insecure

Tracee Ellis Ross black-ish

MIGLIORE SERIE LIMITATA

Little Fires Everywhere

Mrs America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O UN FILM TV

Jeremy Irons Watchmen

Hugh Jackman Bad Education

Paul Mescal Normal People

Jeremy Pope Hollywood

Mark Ruffalo I Know this much is true

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O UN FILM TV

Cate Blanchett Mrs America

Shira Haas Unorthodox

Regina King Watchmen

Octavia Spencer Self Made

Kerry Washington Little Fires Everywhere

MIGLIORE SERIE ANIMATA

Big Mouth • Disclosure The Movie: The Musical!

Bob's Burgers • Pig Trouble In Little Tina

BoJack Horseman • The View From Halfway Down

Rick And Morty • The Vat Of Acid Episode

The Simpsons • Thanksgiving Of Horror

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Laura Dern Big Little Lies

Meryl Streep Big Little Lies

Helena Bonham Carter The Crown

Samira Wiley The Handmaid's Tale

Fiona Shaw Killing Eve

Julia Garner Ozark

Sarah Snook Succession

Thandie Newton Westworld

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Andre Braugher Brooklyn Nine-Nine

William Jackson Harper The Good Place

Alan Arkin The Kominsky Method

Sterling K. Brown The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Shalhoub The Marvelous Mrs. Maisel

Mahershala Ali Ramy

Kenan Thompson Saturday Night Live

Dan Levy Schitt's Creek

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Betty Gilpin GLOW

D'Arcy Carden The Good Place

Yvonne Orji Insecure

Alex Borstein The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon Saturday Night Live

Cecily Strong Saturday Night Live

Annie Murphy Schitt's Creek

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE LIMITATA O FILM TV

Dylan McDermott Hollywood

Jim Parsons Hollywood

Tituss Burgess Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend

Yahya Abdul-Mateen II Watchmen

Jovan Adepo Watchmen

Louis Gossett Jr Watchmen

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN FILM TV O SERIE LIMITATA

Holland Taylor Hollywood

Uzo Aduba Mrs. America

Margo Martindale Mrs. America

Tracey Ullman Mrs. America

Toni Collette Unbelievable

Jean Smart Watchmen

Il trono di spade premiato con l'Emmy 2019 come miglior serie drammatica

Assegnati ogni anno dalla Academy of Television Arts & Sciences, i Primetime Emmy® Awards sono il più importante riconoscimento americano e internazionale alla produzione seriale televisiva. Un appuntamento storico, che ha consacrato e celebrato, nel corso dei decenni, il meglio dell'industria televisiva a stelle e strisce: dai telefilm classici in bianco e nero, alla nuova età dell'oro della serialità, dell'ultimo quarto di secolo.

Con la conclusione, lo scorso anno, della serie dei record Il Trono di Spade, vincitrice di ben 59 premi Emmy e presto sugli schermi di Rai4 con l'ultima stagione, quest'anno la classifica delle nomination è guidata con 11 candidature da Watchmen, la serie drama HBO tratta dalla graphic novel di Alan Moore. Seguono, rispettivamente con dieci e nove nomination, il dramma familiare Succession e il thriller, con Jason Bateman e Laura Linney, Ozark.