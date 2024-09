Emmy Awards su Sky e Now: dove e quando vedere la cerimonia di premiazione in esclusiva

Nella notte tra il 15 e il 16 settembre si svolgeranno gli Emmy Awards 2024. La 76ª edizione della cerimonia sarà trasmessa in contemporanea in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles, Sky e NOW trasmettono la 76ª edizione dei Primetime Emmy Awards, celebrando i migliori talenti della televisione americana. La cerimonia andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su NOW, con inizio alle 2:00 del mattino (ora italiana) e un pre-show a partire dalle 1:00.

La serata degli Emmy su Sky

Il primato per il maggior numero di nomination spetta a Shōgun, con ben 25 candidature, superando di due il favorito della vigilia The Bear, che ne ha ottenute 23. Subito dietro troviamo la comedy Only Murders in the Building con 21 nomination, seguita da True Detective: Night Country con 19. Più distaccate sono Baby Reindeer e Fallout, entrambe con 11 candidature. Tra i protagonisti della serata, numerosi titoli di spicco targati HBO Original e Sky Exclusive, tra cui The Gilded Age, True Detective: Night Country e la quinta stagione dell'acclamato Fargo*, tutti disponibili su Sky e NOW, che concorrono per alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti.

The Gilded Age, in lizza come Miglior serie drama, vede anche Carrie Coon nominata come Miglior attrice protagonista. La serie, firmata dal celebre Julian Fellowes, ambientata durante l'Età dorata americana alla fine del XIX secolo, esplora lo scontro tra tradizione e modernità. Carrie Coon interpreta Bertha Russell, determinata ad affermarsi nella nuova borghesia*, sfidando un'aristocrazia sempre più in declino.

Jodie Foster in True Detective: Night Country

True Detective: Night Country, candidata come Miglior miniserie o serie antologica, vede Jodie Foster tra le favorite per il premio di Miglior attrice protagonista in una miniserie. In questa quarta stagione, Foster e Kali Reis interpretano due detective alle prese con una scomparsa misteriosa in Alaska. La loro indagine li condurrà a confrontarsi con oscuri segreti nascosti nel freddo e nella desolazione dell'inverno artico.

Anche Fargo è in corsa per il premio di Miglior miniserie o serie antologica, con Jon Hamm e Juno Temple rispettivamente candidati come Miglior attore e Miglior attrice. In questa stagione, Dorothy "Dot" Lyon, interpretata da Temple, si ritrova improvvisamente coinvolta in una serie di pericolosi eventi che la riportano a una vita da cui credeva di essersi allontanata, mentre lo sceriffo Roy Tillman (Jon Hamm) è determinato a catturarla.

Emmy 2024: Shogun e The Bear dominano le nomination, ecco la lista

Infine, Robert Downey Jr è candidato come Miglior attore non protagonista per Il Simpatizzante, una serie HBO tratta dal romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del Premio Pulitzer. La storia, che unisce spionaggio e satira interculturale, segue le vicende di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante la guerra del Vietnam e il suo successivo esilio negli Stati Uniti, dove scopre che la sua vita da spia non è affatto conclusa. Downey Jr interpreta quattro ruoli diversi all'interno della serie.