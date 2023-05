Emma Watson spiega perché non recita da cinque anni: "Mi sentivo in gabbia, non ero felice"

Emma Watson ha rivelato le ragioni che l'hanno tenuta lontana dalla recitazione per quasi cinque anni, ma il suo non è un addio definitivo.

Emma Watson non recita da quasi cinque anni, da quando ha concluso le riprese del più recente adattamento di Piccole donne di Greta Gerwig nel dicembre 2018. Le ragioni? L'attrice inglese si sentiva infelice e in trappola a Hollywood, così ha scelto di allontanarsi dal set per prendersi una lunga pausa.

Little Women: Emma Watson in una foto del film

Come ha spiegato al Financial Times in una recente intervista, Emma Watson "non era molto contenta" della professione:

"Penso di essermi sentita un po' in gabbia. La cosa che ho trovato davvero difficile è stata che dovevo uscire e vendere qualcosa su cui non avevo molto controllo. Promuovere un film con i giornalisti che ti chiedono: 'In che modo questo è in linea con il tuo punto di vista?' È stato molto difficile dover essere il volto e la portavoce di cose in cui non sono riuscita a essere coinvolta nel processo."

Emma Watson vuole far sentire la sua voce

Emma Watson nel Calendari Pirelli 2020

Parlando dei limiti del mestiere di attrice, Emma Watson prosegue: "Sono stata ritenuta responsabile in un modo che ho iniziato a trovare davvero frustrante, perché non avevo voce in capitolo. E ho iniziato a rendermi conto che volevo solo promuovere le cose di cui, se qualcuno mi avesse criticato al riguardo, avrei potuto dire in un modo che non mi faceva odiare me stessa, 'Sì, ho fatto un casino , è stata una mia decisione, avrei dovuto fare di meglio.'"

Emma Watson, la cui carriera di attore comprende gli otto film della saga di Harry Potter oltre a Noah di Darren Aronofsky, The Bling Ring, La bella e la bestia e altri ancora, ha interpretato il ruolo di Meg March nella più recente versione di Piccole donne. Per il momento questo è stato l'ultimo ruolo della sua carriera, ma il suo non è un addio definitivo, come chiarisce lei stessa:

"Tornerò a recitare, ma per adesso sono felice di essermi fermata ad aspettare la prossima cosa giusta. Amo quello che faccio. Sto cercando un modo per farlo senza tradire me stessa. E non voglio più passare alla modalità robot. Capite cosa intendo?"