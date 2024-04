Emma Watson festeggia i 34 anni con due sensuali ritratti su Instagram

Nonostante abbia deciso di allontanarsi temporaneamente dal mondo della recitazione, Emma Watson rimane una delle attrici maggiormente amate e apprezzate in tutto il mondo, non solo per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter ma anche per i successivi personaggi interpretati nel corso della carriera.

Ieri l'attrice ha compiuto 34 anni e per l'occasione ha deciso di pubblicare su Instagram due nuovi ritratti. Watson ha aggiunto la sua nuova età e il segno dell'Ariete come didascalia. Il post ha chiaramente ottenuto grande successo, e diverse persone l'hanno commentato con un augurio di buon compleanno per la star britannica.

Dopo Harry Potter

Oltre agli otto film di Harry Potter dal 2001 al 2011, Emma Watson ha collezionato diverse altre esperienze sul grande schermo in film come Noi siamo infinito, Facciamola finita, La bella e la bestia e Piccole Donne. Proprio quest'ultimo film, diretto da Greta Gerwig, rimane l'ultima apparizione di Watson sul grande schermo. L'attrice ha dichiarato di aver preso la decisione di allontanarsi dalla recitazione semplicemente perché si sentiva in gabbia e non riusciva ad esprimersi ed essere il volto e la portavoce nei diversi progetti ai quali aveva deciso di essere coinvolta.

Nel 2022, Emma Watson ha partecipato all'acclamata reunion di Harry Potter insieme ad altri storici membri del cast della saga cinematografica che ha adattato i romanzi di J.K. Rowling. Insieme a lei erano presenti anche Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Alfred Enoch, Ralph Fiennes, Ian Hart, Jason Isaacs, Matthew Lewis, Evanna Lynch e i vari registi che si sono alternati dietro la macchina da presa: Chris Columbus (Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti), Alfonso Cuarón (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban), Mike Newell (Harry Potter e il calice di fuoco) e David Yates (Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2).