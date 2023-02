Emma Thompson protagonista dell'action thriller The Fisherwoman

Emma Thompson si ricicla come action woman e sventa il rapimento di un'adolescente nell'action thriller The Fisherwoman.

Emma Thompson reciterà nel prossimo thriller d'azione di Brian Kirk The Fisherwoman, come rivela Variety. Nel film, l'attrice inglese interpreterà la vedova di un pescatore che, mentre è intrappolata in una bufera di neve del Minnesota, manda a monte il rapimento di un'adolescente e presto scopre di essere l'unica speranza della giovane vittima.

Brian Kirk dirigerà da una sceneggiatura di Nicholas Jacobson-Larson e Dalton Leeb, che sono appena stati scelti per scrivere il film Hot Wheels per Warner Bros e Bad Robot. Il duo sta anche attualmente lavorando a The Fall per Amblin e Blackmaled Productions.

Il piacere è tutto mio: Emma Thompson in un'inquadratura

Emma Thompson, che sarà anche produttore esecutivo del progetto, ha recentemente ricevuto recensioni entusiastiche per Il piacere è tutto mio. La due volte vincitrice dell'Oscar di recente è apparsa anche nel film Netflix Matilda the Musical di Roald Dahl e presto la vedremo al fianco di Lily James nella commedia romantica What's Love Got to Do with It?.

Brian Kirk è il co-creatore e regista della serie con Idris Elba, Luther, e ha diretto episodi di serie come Il trono di spade, Boardwalk Empire e Penny Dreadfu, tra le altre. The Fisherwoman sarà il suo primo lungometraggio da 21 Bridges, uno degli ultimi film realizzati da Chadwick Boseman prima di morire nel 2020.