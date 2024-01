Emma Thompson produttrice esecutiva di Good Boy, corto prodotto dall'italiana Elettra Pizzi

Emma Thompson si unisce come produttrice esecutiva del corto Good Boy, nella shortlist agli Oscar 2024; il corto è prodotto dall'italiana Elettra Pizzi.

La due volte premio Oscar Emma Thompson si è aggiunta alla squadra di produttori esecutivi del surreale corto Good Boy, diretto da Tom Stuart e prodotto dalla milanese Elettra Pizzi. Ispirato a un lutto subito del suo autore, Good Boy ci trascina in uno spensierato viaggio in compagnia di un uomo disperato (Ben Whishaw) mentre guida uno sgangherato furgoncino con a bordo sua madre (Marion Bailey), un piccione morto e una crescente frustrazione.

Good Boy è prodotto dalla milanese Elettra Pizzi con la sua 130 Elektra Films ed è inserito in shortlist agli Oscar 2024 come Best Live Action Short Movie.

Emma Thompson ha dichiarato: "È difficile raccontare una storia di lutto che sia divertente e dolorosa allo stesso tempo, e questa storia sul lasciare andare una persona cara è quanto di più perfetto ci possa essere. Ben Whishaw regala una performance di grande intensità e dolcezza, resa ancor più forte dal senso di rabbia e confusione dovute a una perdita. Il film di Tom Stuart ha il cuore leggero e una verità accecante: sono quindici minuti emozionanti. È bellissimo, commovente e profondamente necessario in questo momento."

I dettagli su Good Boy

Good Boy segna il debutto alla regia di Tom Stuart, già co-sceneggiatore di Nessuno di speciale) di Gia Coppola presentato alla 77^ Mostra del Cinema di Venezia. Il corto è una commedia drammatica con protagonista il tre volte vincitore di un BAFTA Ben Whishaw e la due volte vincitrice di SAG Award Marion Bailey. Il corto è prodotto dall'italiana Elettra Pizzi, con Kay Loxley, Max Marlow e Tom Stuart per 130 Elektra Films, con gli Executive Producers Alex Gonzalez, l'acclamata regista Gia Coppola, il Ceo di Goldcrest Films Chris Quested, a cui si aggiunge la pluripremiata attrice Emma Thompson.