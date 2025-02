Emma Stone sfila con l'abito da sera pieno di popcorn alla festa per i 50 anni del Saturday Night Live

Emma Stone ha fatto un salto alla festa per i 50 anni del Saturday Night Live in compagnia del marito Dave McCary e con un abito che di sicuro si è fatto notare.

L'attrice due volte Premio Oscar ha indossato uno splendido abito rosso, ma con un tocco sorprendente. Infatti, l'abito presentava due capienti tasche riempite fino all'orlo di popcorn. E per buona misura, Emma ha portato con sé un piccolo contenitore di popcorn da consumare durante la serata.

Al suo fianco, Dave - che ha sposato la star di Povere creature! nel 2020 - ha mantenuto un look semplice con un classico abito nero e un papillon.

Emma Stone allo special per i 50 anni del Saturday Night Live

In effetti, i due hanno molto a cuore l'iconico show di Lorne Michael. Dopotutto, Emma Stone ha incontrato per la prima volta Dave - che ha lavorato come regista e scrittore per SNL dal 2013 al 2018 - sul set di 30 Rock durante le riprese di un episodio del 2016 dello show.

Sebbene i due abbiano da allora mantenuto gran parte della loro relazione privata, di tanto in tanto i fan possono dare un'occhiata alla loro dolce storia d'amore. Oltre a impressionare per la loro eleganza durante le loro rare apparizioni sul tappeto rosso e a scambiarsi un bacio agli Oscar 2024, Stone aveva rivolto al marito un saluto speciale ai Golden Globes 2024 dopo aver vinto il premio per la migliore interpretazione femminile per il suo ruolo in Povere Creature!

"Dave, devo iniziare subito con te", aveva dichiarato la star sul palco dei Golden Globes 2024. "Ti amo tantissimo. Grazie di tutto". Prossimamente, vedremo Emma Stone di nuovo in coppia con Yorgos Lanthimos nel film Bugonia, in un ruolo per cui si è rasata i capelli, e nel nuovo film di Ari Aster Eddignton, dove ritroverà Joaquin Phoenix come partner sullo schermo. Recentemente, ha prodotto A Real Pain di Jesse Eisenberg e l'acclamato Ho visto la TV brillare - I Saw the TV Glow.