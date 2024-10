Emma Stone si è rasata i capelli per Bugonia di Yorgos Lanthimos?

Un sospetto cambio di look dell'attrice premio Oscar confermerebbe le voci sul suo aspetto in Bugonia, nuova collaborazione con Yorgos Lanthimos.

Nuove foto di Emma Stone alimenterebbero l'ipotesi secondo cui l'attrice avrebbe rinunciato momentaneamente alla sua fluente chioma rossa per esigenze di copione. Emma Stone è impegnata nuovamente sul set della nuova fatica di Yorgos Lanthimos, Bugonia, remake della comedy sci-fi sudcoreana Save the Green Planet!, e le foto che la vedono con indosso un cappellino confermerebbero i rumor secondo cui si sarebbe rasata la testa.

Sorridente, in jeans, maglia a righe, cappellino di lana blu e occhiali da sole, Emma Stone sembra alleggerita nella chioma rispetto al solito. Ad alimentare ulteriormente i sospetti ci pensano le immagini della sua partecipazione al New York Film Festival, dove l'attrice indossava una parrucca diversa dal suo solito colore di capelli. Nel video, ha commentato scherzosamente con gli amici la scelta di indossare capelli finti, confermando che è davvero calva.

Anche se non è confermato che questo radicale cambio di look sia dovuto al set di Bugonia, le speculazioni crescono vista la tendenza del regista a richiedere trasformazioni fisiche significative ai suoi attori. La Stone ha altri progetti in arrivo tra cui Disadventure di Mark Hammer, Eddington di Ari Aster e il sequel di Crudelia, quindi non passerà molto tempo prima di scoprire il vero motivo dietro il suo nuovo look.

La favorita: Emma Stone ha insistito per girare la sua prima scena di nudo, ecco perché

Che cosa sappiamo di Bugonia

Libero remake della commedia sudcoreana Save the Green Planet!, scritta e diretta da Jang Joon-Hwan e prodotta da Sidus, Bugonia racconta la storia di due giovani ossessionati dalle cospirazioni che decidono di rapire la CEO di un'importante azienda, convinti che si tratti in realtà di un'aliena che vuole distruggere il pianeta Terra.

Dopo Kinds of Kindness, Emma Stone tornerà a recitare a fianco di Jesse Plemons, ancora non si conosce il resto del cast del film, in uscita a fine 2025.