Bugonia: svelata la data di uscita del nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons

Yorgos Lanthimos collaborerà nuovamente, dopo Kinds of Kindness, con Emma Stone e Jesse Plemons e Focus Features ha svelato la data di uscita del film.

Nelle sale italiane è ancora disponibile Kinds of Kindness, ma Focus Features ha già annunciato la data di uscita di Bugonia, il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos con star Emma Stone e Jesse Plemons.

Il progetto arriverà nei cinema americani il 7 novembre 2025 e a occuparsi della distribuzione internazionale sarà Universal Pictures.

Cosa racconterà il film di Lanthimos

Bugonia è scritto da Will Tracy e racconta la storia di due giovani ossessionati dalle cospirazioni che decidono di rapire il CEO di un'importante azienda, convinti che sia un'aliena che vuole distruggere il pianeta Terra.

Il film si basa sulla comedy sci-fi sudcoreana Save the Green Planet!, scritta e diretta da Jang Joon-Hwan e prodotta da Sidus.

Nel team della produzione ci sono anche CJ ENM con Ari Aster e Lars Knudsen di Square PEg, mentre Fremantle si è occupata dei finanziamenti.

La nuova collaborazione con gli attori

Emma Stone e Jesse Plemons, vincitore del premio come Miglior Attore Protagonista al Festival di Cannes 2024, verranno quindi diretti nuovamente da Yorgos Lanthimos dopo Kinds of Kindness, film targato Searchlight che ha debuttato con una media di incassi di 75.000 dollari.

Kinds of Kindness, la recensione: Lanthimos torna alle origini, scherzandoci su

Il lungometraggio antologico racconta tre diverse storie con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ognuno dei racconti.

Nel cast ci sono anche Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hunter Schafer, Joe Alwyn, Hong Chau e Maoudou Athie.

La sceneggiatura è firmata da Lanthimos insieme a Efthimis Fillipou, con cui aveva già scritto Dogtooth, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer e Aalps.