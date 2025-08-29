Emma Stone: "Rasarmi la testa per Bugonia è la cosa più facile che abbia mai fatto"

Bellissima e senza capelli. Così appare Emma Stone in Bugonia, eccentrica pellicola presentata ieri in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia che sta suscitando discussioni. Nel film, libero remake del B-movie coreano Save the Green Planet l'attrice interpreta una manager di successo presa in ostaggio da due scapestrati convinti che sia in realtà un'aliena. Il film, ricco di scene d'azione, ha richiesto all'attrice di rinunciare alla sua lunga chioma per esigenze di copione. Ma l'attrice minimizza il sacrificio e ammette: "Radermi è stata la cosa più semplice che abbia mai fatto. Mi hanno passato il rasoio sulla testa e zac".

Più complicata la preparazione fisica per il film, ricco di colluttazioni tra il suo personaggio e quello di Jesse Plemons, che interpreta il rapitore spiantato e complottista. "Per la preparazione fisica mi sono allenata moltissimo, ma non so quanto sia servito per la parte in cui Michelle impara l'autodifesa. Abbiamo avuto due ottimi stunt double per le scene più difficili". Jesse Plemons ricorda scherzosamente le fatiche sul set a cui era destinato il suo personaggio e aggiunge: "Sul copione sembrava semplice, c'era scritto 'Teddy corre'. Ma Teddy corre moltissimo, corre per gran parte del film. Dopo ogni ciak ero distrutto. Visto il suo look trasandato, ho cercato di cambiare il mio aspetto fisico facendomi cresce barba, capelli e anche le unghie".

Bugonia: Emma Stone con i capelli lunghi

Umano o alieno? I segreti dietro la follia di Bugonia

Emma Stone torna ad affidarsi per la quarta volta a Yorgos Lanthimos che le cuce addosso un personaggio coraggioso e sprezzante di cui parliamo nella nostra recensione di Bugonia. Il film gioca sull'ambiguità della vera natura del suo personaggio, che Teddy crede essere appartenente a una specie aliena. E il tema dell'identità sembra stare molto a cuore all'attrice, come spiega lei stessa.

Jesse Plemons in bicicletta

"L'auto rappresentazione è un problema con cui tutti hanno a che fare quest'oggi" dichiara. "Grazie ai social media oggi tutti pensano di conoscerti e di poter esprimere un'opinione su di te, ma la mia immagine privata e quella pubblica sono un po' diverse, anche se io sono sempre la stessa persona. C'è la me privata, che conoscono bene amici e parenti, e c'è la me pubblica che cerca di apparire meglio di quanto non sia in realtà. Oggi questo processo è esasperato dai social e tutti sgomitano per apparire in un modo o nell'altro".

Ispirato alla commedia coreana Save the Green Planet, Bugonia racconta il folle piano di Teddy e del cugino disabile Don che, ossessionati dalle cospirazioni, decidono di rapire la CEO di un'importante azienda perché sono convinti che sia un'aliena che ha l'obiettivo di distruggere la Terra. Nel cast oltre a Emma Stone e Jesse Plemons ci sono anche Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.