Emma Stone non sarà Miss Piggy: "Per una star come lei sarebbe un insulto"

Emma Stone non interpreterà Miss Piggy nel film in arrivo con Jennifer Lawrence perché non vuole oscurare la vera diva.

In un'intervista con W Magazine l'attrice due volte premio Oscar ha fatto chiarezza sul suo ruolo nel misterioso progetto dedicati alla diva dei Muppet.

"Prima di tutto, questo è il più grande insulto a Miss Piggy che abbia mai sentito, e non permetterò che il suo nome venga infangato in questo modo. Perché dovrei interpretare una vera star? È la più grande", ha detto Emma Stone per poi ribadire "No, certo che non interpreterò Miss Piggy. E nemmeno Jennifer Lawrence. Impallidiamo al confronto. Siete impazziti? Miss Piggy interpreta Miss Piggy. Se sentisse quello che stiamo dicendo se ne andrebbe via infuriata."

Che cosa sappiamo del film su Miss Piggy?

Lo scorso novembre, Jennifer Lawrence ha annunciato l'arrivo di un film sull'iconico personaggio dei Muppet durante un episodio del podcast di Bowen Yang e Matt Rogers Las Culturistas.

"Non so se posso dirlo, ma lo farò... Emma Stone e io stiamo producendo un film su Miss Piggy e Cole Escola lo sta scrivendo", ha detto l'attrice.

Jennifer Lawrence ha anche accennato al fatto che lei ed Emma Stone potrebbero recitare nel film. "Credo di sì", ha risposto quando le è stato chiesto. "Dobbiamo farlo. È davvero un peccato che non abbiamo ancora fatto un film insieme".