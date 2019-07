Emma Stone e Damien Chazelle di nuovo insieme sul set per il film "Babylon"!

Emma Stone e il regista Damien Chazelle sembra stiano per lavorare di nuovo insieme in occasione del film Babylon.

Emma Stone potrebbe lavorare di nuovo con Damien Chazelle in occasione del film Babylon, il nuovo progetto del regista che ha permesso alla star di vincere un Oscar in occasione di La La Land.

Per ora la notizia della presenza dell'attrice nel cast non è stata ancora confermata e il filmmaker avrebbe incontrato un paio di possibili interpreti nelle ultime settimane.

Damien Chazelle ritornerà sul set con Babylon, una storia ambientata nella Hollywood degli anni Venti che dovrebbe raccontare il periodo di transizione legata all'introduzione del sonoro dopo il successo dei film muti. Al centro della trama ci saranno persone realmente esistite e personaggi inventati, un po' come accaduto con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. Emma Stone sarebbe in lizza per uno dei ruoli da protagonista e la produzione vorrebbe un cast di primo livello per il progetto che potrebbe essere acquisito da Paramount o Lionsgate.

Chazelle è attualmente impegnato nelle riprese della serie The Eddy, prossimamente su Netflix, e nello sviluppo di uno show destinato al servizio di streaming targato Apple.

Emma ha invece completato le riprese del sequel di Zombieland e dovrebbe essere impegnata sul set di Crudelia DeMon, film live-action prodotto da Disney ispirato al classico d'animazione La carica dei 101.

