Emma Marrone rompe il silenzio e rassicura i fan: "Io sono tranquilla" (VIDEO)

Emma Marrone, dopo l'annuncio dello stop per problemi di salute, ha rassicurato i fan, se non sulle sue condizioni, che restano un mistero, almeno sul suo stato d'animo.

La sua risposta è arrivata ieri mentre la cantante di origini pugliesi passeggiava per le vie di Milano con alcuni amici. Un gruppo di suoi sostenitori l'ha salutata e le ha chiesto ragguagli sulla situazione che da giorni li fa stare col fiato sospeso. Emma Marrone, come si vede nel breve video, si è mostrata sorridente e "tranquilla" come ha detto lei stessa. "State tranquilli, calmi e tranquilli. Io sono tranquilla, voi state tranquilli": sono state queste le sue uniche parole, subito condivise via social.

La notizia sulla stop forzato di Emma Marrone è arrivata venerdì mattina e ha fatto subito il giro del web. Sono stati tantissimi i messaggi d'affetto ricevuti dalla cantante - e ora anche attrice: Emma è tra i protagonisti de I migliori anni di Gabriele Muccino -, da parte di fan, amici e colleghi, tanto che lei stessa ha sentito il bisogno di ringraziare "per tutto l'amore" attraverso una storia su Instagram. Hanno emozionato tutti la lettere di Maria De Filippi e il messaggio di Marco Bocci, ma resta ancora il giallo su quale sia il reale motivo del suo momentaneo arrivederci alle scene, pur se in molti pensano che si tratti di una nuova lotta contro il cancro, con cui Emma ha dovuto fare i conti a 24 anni.

Emma Marrone, un tumore la obbliga a fermarsi di nuovo? Maria De Filippi le scrive