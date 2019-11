Emma Marrone in giallo e sorridente alla première del film su Vasco Rossi (FOTO)

Emma Marrone non è voluta mancare alla première di Vasco Non Stop Live, il film su quel Vasco Rossi che ha scritto per lei la canzone 'Io sono bella', e le foto la ritraggono sorridente e fashion.

Una Emma Marrone bella e sorridente alla première del film su Vasco Rossi, Vasco Non Stop Live: ecco come è apparsa la cantante d'origine salentina davanti ai fotografi che erano sicuri della sua presenza sul red carpet, proprio lei che di Vasco non è solo fan ma ormai anche amica e musa.

Emma Marrone è apparsa in grande forma è si è lasciata fotografare dagli addetti ai lavori che l'hanno immortalata sorridente nel suo abito giallo e la sua giacca in ecopelle. Emma Marrone sembra essersi lasciata alle spalle lo sconforto dello scorso ottobre, quando aveva dovuto fermarsi per un ritorno del male che l'aveva colpita anni prima. Il suo ritrovato ottimismo è testimoniato anche dal uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Vasco Non Stop Live 018+019 è nelle sale il il 25, 26 e 27 novembre, i fan del cantante potranno rivivere le emozioni del concerto ma anche scoprire i segreti delle sue scelte. Vasco affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti dall'intimità di una sala d'incisione, alle prove con la band, la composizione dello show, fino al concerto vero e proprio nello stadio, in attesa delle prossime tappe a Firenze Rocks, a Imola e al Circo Massimo di Roma.