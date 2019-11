Emma Marrone misteriosa su Instagram: "Stanno per succedere cose bellissime"

Emma Marrone manda in tilt Instagram con un selfie sorridente e un messaggio misterioso: 'Stanno per succedere cose bellissime. Vi racconterò tutto giorno per giorno' ha promesso ai suoi fan.

Emma Marrone su Instagram ha mandato in visibilio i suoi follower con un messaggio misterioso e una sua foto sorridente. "Stanno per succedere cose bellissime" ha scritto la cantante, ed è stata subito pioggia di like.

Instagram ha regalato un pomeriggio carico di eccitazione ai follower di Emma Marrone, la cantante ha pubblicato una sua bella foto "sorrido" ha scritto aggiungendo "stanno per succedere cose bellissime". Poi ha rivolto un pensiero ai suoi numerosissimi fan, la cantante vanta più di 4 milioni e duecentomila follower, "vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per rendervi felici".

Reduce dal successo dell'Instore Tour che ha fatto registrare il sold out nelle città che ha toccato, la cantante sorride anche per la risposta positiva che il pubblico ha dato al suo nuovo album 'Fortuna', subito balzato trai i primi posti dei dischi più venduti in Italia.

Sotto il post della Marrone abbandono i cuoricini dei fans, ma anche alcuni colleghi e persone del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro entusiasmo e la loro curiosità, tra questi Anna Tatangelo, l'ex calciatore Claudio Marchisio e Gianluca Ginoble de Il Volo.

Emma Marrone è sicuramente molto amata da fan e colleghi, che le si sono stretti intorno già quando ha dovuto combattere in passato contro un tumore e poi pochi mesi fa, quando ha annunciato di essere costretta a una pausa per problemi di salute attraverso un post pubblicato sul social e una citazione di John Lennon.