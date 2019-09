Emma Marrone in ospedale rassicura i fan da Instagram: "È stata dura ma è andata"

Emma Marrone, ancora in ospedale, è tornata a farsi sentire su Instagram per tranquillizzare tutti i fan dopo giorni di preoccupazioni e voci più o meno infondate sul suo stato di salute.

L'aggiornamento è di pochi minuti fa: la foto di un braccialetto d'ospedale con i suoi dati e quelle parole così accorate e spontanee, proprie di chi, come ha scritto, ora può piangere di gioia. "Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura...ma è andata!" ha scritto Emma Marrone. "Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene". Firmato Emma.

Appena una settimana fa, la cantante aveva annunciato di dover prendere una lunga pausa dagli impegni per risolvere una volta per tutte dei delicati problemi di salute. E ora sembra che il peggio sia passato e che Emma sia finalmente pronta a concedersi il meritato riposo. Anche se tra pochi mesi la ritroveremo al cinema: Emma Marrone durante questo complicato 2019, infatti, ha esordito come attrice, diretta da Gabriele Muccino nel nuovo film I migliori anni, che sarà nelle sale italiane a partire dal 13 febbraio 2020.