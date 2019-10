Emma Marrone e Fabio Fazio che imita Vasco Rossi: "Sono impressionata"

Emma Marrone è "impressionata" dalla bravura di Fabio Fazio nell'imitare Vasco Rossi: è successo proprio ieri sera nel salotto di Che Tempo che Fa su Rai2, scelto dalla cantante salentina per il ritorno in TV e alla vita pubblica dopo la pausa forzata per problemi di salute.

Fabio Fazio, si sa, è molto bravo nelle imitazioni ma restio a farle in pubblico. L'occasione di ieri sera, però, era troppo ghiotta: Emma Marrone in studio per presentare il nuovo album, Fortuna, e per cantare dal vivo il singolo da record 'Io sono bella', scritto per lei proprio da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Così è stata inevitabile la piccola imitazione del rocker di Zocca ad opera di Fazio, imitazione che ha fatto divertire moltissimo Emma e che l'ha addirittura impressionata per quella frase, "Sono entrato nella tua mente con questa canzone". "Sono impressionata" ha esclamato la cantante salentina. "Eravamo in studio a Bologna, mi ha detto esattamente le stesse cose, con questo stesso tono compiaciuto". Un bagno d'affetto e di sano divertimento, dunque, per Emma nel giorno del suo grande ritorno in TV dopo il difficile periodo passato nelle ultime settimane. Momenti così piacevoli, quelli passati in compagnia di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto da farle dimenticare, forse, la piccola gaffe finale: come tutte le donne ospiti anche a lei è stato riservato il mazzo di rose, peccato però che Emma Marrone non abbia mai fatto mistero di detestare quel fiore, portatore, nella sua vita, sempre di cattive notizie.