Emma Marrone: dopo l'operazione, la prima uscita tra le vie di Milano

Emma Marrone sta bene dopo l'operazione subita poco più di una settimana fa, e la prima uscita per le vie di Milano, puntualmente paparazzata e mostrata su Oggi, lo dimostra ampiamente.

Sorride, Emma Marrone, maglietta bianca, jeans e giacca, mentre passeggia per le vie del quadrilatero della moda in una calda giornata autunnale. Da quando ha comunicato lei stessa ai fan, con un messaggio via Instagram, che il peggio era ormai alle spalle, è passata una settimana. Da allora, ancora via social, la cantante d'origine salentina non ha mancato di ringraziare la sua "big family" di fan, colleghi e di quanti, in quei giorni difficili della malattia, non hanno mai mancato di farle sentire tutto l'affetto da cui è circondata.

Ora la paura sembra definitivamente passata, al contrario di due settimane fa, quando Emma Marrone aveva annunciato ai fan il proprio momentaneo ritiro, circondato da quell'oscura ombra dei problemi di salute che tornavano a farsi di nuovo presenti. La cantante, infatti, è stata operata circa 10 anni fa, prima della partecipazione ad Amici, e poi ancora nel 2014, per un tumore alle ovaie. Come ha scritto lei stessa, però, la paura ha finalmente lasciato spazio alla gioia perchè con la sua grinta Emma sembra essere finalmente riuscita ad abbattere anche l'ostacolo più grande di tutti.

Così ora, almeno fino al prossimo anno, può riposare tranquilla, almeno fino a febbraio, quando forse i fan riusciranno anche a rivederla in TV, se vorrà, per la promozione de I migliori anni, il nuovo film di Gabriele Muccino in cui ha fatto il suo esordio come attrice.