Emma Corrin si apre sulla sua identità di genere: "Parlarne spaventa ma è fondamentale" (VIDEO)

Emma Corrin, interprete di Lady Diana in The Crown, ha rilasciato un'intervista in cui si è aperta sulla sua identità di genere. L'attrice classe 1995 si definisce non binaria ed ha quindi raccontato del viaggio che sta affrontando per capire meglio se stessa, spiegando quanto sia importante aprirsi ed offrire così alle persone la possibilità di supportarci.

Negli ultimi mesi, Emma Corrin ha approfittato dei suoi canali social per iniziare a parlare della sua identità di genere. Lo ha fatto tramite qualche foto o frase lasciata qua e là, ma solo questa settimana ha trovato il coraggio di parlarne a voce, pubblicamente, tramite un'intervista rilasciata a ITV Granada Reports. L'attrice è divenuta nota a livello internazionale per il ruolo di Lady Diana in The Crown, che le ha permesso anche di vincere il Golden Globe come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Nel corso della recente intervista, Corrin ha parlato di un "viaggio", spiegando come sia stato "spaventoso e rivelatore" aprirsi quattro mesi fa sui social media, quando si è definita una "sposa queer" ed ha cambiato i suoi pronomi in she/they. Ha aggiunto che sta ancora definendo il suo status di genere e che ha "una lunga strada da percorrere nel suo viaggio". Dice poi: "Penso che parlarne sia fondamentale. Il mio viaggio è stato lungo ed ho ancora molta strada da fare. Credo che siamo così abituati a definire noi stessi. È così che funziona la società all'interno di questi binari stabiliti e mi ci è voluto molto tempo per rendermi conto che esisto da qualche parte nel mezzo e non sono ancora sicura di dove sia esattamente".

L'attrice britannica ha quindi aggiunto: "So che le persone sui social media e in tutto il mondo che ne hanno parlato mi hanno aiutato nel mio viaggio. Quando ho iniziato a postare sui social mi è sembrato molto spaventoso e rivelatore e non ero sicura che fosse la cosa giusta da fare, ma la sensazione che ho avuto da altre persone nella comunità queer è stata meravigliosa. Ho camminato dalla stazione fino a dove alloggiamo attraversando Canal Street ed è una straordinaria sensazione di solidarietà. È una bella sensazione essere lì, in quei contesti".

Parlando di Canal Street, Emma Corrin si riferisce al principale punto di riferimento per la comunità LGBT+ nella città di Manchester, dove l'attrice si trova attualmente per recitare nello spettacolo Anna X. Di recente, ha anche preso parte alle riprese di My Policeman, il film diretto da Michael Grandage che la vedrà protagonista insieme ad Harry Styles. Basato sull'omonimo romanzo di Bethan Roberts, il film seguirà la storia di Tom Burgess (Styles), un poliziotto omosessuale sposato con un'insegnante di nome Marion (Corrin), che a sua volta ha una relazione extraconiugale con il curatore di un museo interpretato da David Dawson.