Emily Blunt era in lizza per un ruolo nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan

Oppenheimer è stato un successo innegabile fin dalla sua uscita, battendo tutti i record e continuando a conferire prestigio al curriculum cinematografico del regista Christopher Nolan. Non tutti sanno però che la star del film, Emily Blunt, ha quasi precedentemente lavorato con Nolan nell'iconica trilogia de Il cavaliere oscuro.

Durante una recente intervista con Happy, Sad, Confused, la Blunt ha infatti rivelato di aver incontrato Nolan in passato per partecipare alla trilogia su Batman. Sebbene non abbia fatto il nome del ruolo per cui era in lizza, lei stessa ha riconosciuto di non essere "giusta" per la parte. "L'ho incontrato molto brevemente, ma non credo di essere stata adatta per quella parte", ha spiegato la star di Pain Hustlers - Il business del dolore.

I prossimi film

Dopo il grande successo di Oppenheimer, molti si sono chiesti quale sarà il prossimo film di Nolan. Come ha spiegato il regista in un'intervista rilasciata alla fine dello scorso anno, il suo prossimo film che arriverà sul grande schermo non sarà sicuramente così cupo.

"Sicuramente - una parte di me vuole lasciarsi la storia alle spalle. Voglio dire, è un grande privilegio poter parlare di un film che hai fatto e che ora sta arrivando nelle case, in 4k, in Blu-ray e tutto il resto. È fantastico potersi sedere qui e parlare del successo della pellicola. È un grande privilegio. Ma il soggetto è molto oscuro. È nichilista. E, sì, c'è una parte di me che desidera andare avanti e magari fare qualcosa di meno cupo", ha spiegato Nolan.

Emily Blunt, che recentemente è stata nominata agli Oscar per il suo ruolo in Oppenheimer, affianca Ryan Gosling in The Fall Guy.