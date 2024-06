Emily Blunt possibile protagonista del nuovo film di Steven Spielberg

L'attrice Emily Blunt sembra sia in lizza per ottenere un ruolo da protagonista nel prossimo film diretto da Steven Spielberg.

Emily Blunt, dopo il successo ottenuto da The Fall Guy, sembra stia per ottenere un ruolo da protagonista nel prossimo film diretto da Steven Spielberg.

Le fonti di Deadline sostengono che l'attrice non abbia ancora raggiunto un accordo con la produzione, ma che siano in corso delle trattative con i vertici di Universal e Amblin.

La possibile star del film di Spielberg

L'attrice Emily Blunt dovrebbe avere uno dei due ruoli principali nel progetto cinematografico che si basa su un'idea originale di Steven Spielberg.

La sceneggiatura è stata firmata da David Koepp e nel team della produzione ci sarà anche Kristie Macosko Krieger.

L'autore dello script e il regista hanno lavorato insieme in occasione di Jurassic Park, Il mondo perduto: Jurassic park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Un nuovo ruolo per Emily Blunt?

Film di Steven Spielberg: i 16 migliori

I dettagli della trama del film, che Universal distribuirà nelle sale il 15 maggio 2026, non sono ancora stati rivelati. Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, la storia potrebbe coinvolgere degli UFO e alieni.

Emily Blunt, recentemente nel cast del pluripremiato Oppenheimer di Christopher Nolan, non è mai stata diretta da Spielberg, ma il filmmaker ha prodotto alcuni film di cui è stata la star come The Girl on the Train. Steven, inoltre, ha recentemente lodato The Fall Guy, in cui l'attrice ha recitato accanto a Ryan Gosling nel ruolo di una regista che ha una complicata relazione con uno stuntman. Il regista ritornerà dietro la macchina da presa a distanza di qualche anno da The Fabelmans, il progetto in parte autobiografico che aveva ottenuto sette nomination agli Oscar, tra cui quelle nelle categorie Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attrice e Miglior Film.