Emily Blunt: 'Julia Roberts è una star del cinema, io sono solo un'attrice'

Emily Blunt ha svelato che non si considera una star del cinema, spiegando quale differenza pensa ci sia tra lei e alcune colleghe, come ad esempio Julia Roberts.

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, la protagonista di Oppenheimer ha avuto modo di riflettere sulla sua situazione all'interno delle dinamiche che contraddistinguono il mondo del cinema.

La differenza secondo l'attrice

Nonostante i successi ottenuti, Emily Blunt ha infatti risposto a una domanda sulla differenza tra attori e star del cinema spiegando: "Penso che la maggior parte delle persone vorrebbero prima considerarsi un attore".

Rispondendo alle domande di Joshua Horowitz ha quindi sottolineato che non potrebbe essere entrambe: "Penso, semplicemente, che una star del cinema sia in un certo senso separata da quello che abbiamo iniziato a fare, dal motivo per cui amiamo recitare e dal perché io amo farlo".

Emily ha spiegato il suo punto di vista ribadendo che per essere una star del cinema bisogna prima che venga riconosciuto il proprio talento: "Una delle prime attrici che ha avuto un tale impatto su di me è stata Julia Roberts che, come sapete, è stata definita una star del cinema. Ma non si possono dimenticare le incalcolabili capacità come attrici e quanto sia incredibile in Pretty Woman. Quello è il motivo per cui è una stella cinema: ti 'rapisce' e ti fa entrare in questo film grazie al suo talento fenomenale, al suo fascino e al suo carisma".

Emily Blunt, da Giulietta a lady Wolfman

Una definizione con molte sfumature

Blunt ha quindi ammesso che alle volte i due concetti possono fondersi, ma per essere delle stelle ci vogliono delle caratteristiche uniche: "Penso sia come se non si potesse distogliere lo sguardo da loro. Forse è quello che porta a essere una star del cinema". Emily ha concluso il suo discorso sottolineando che nemmeno Cillian Murphy, sua co-star in Oppenheimer, vorrebbe essere definito in quel modo: "Penso considererebbe orribile essere definito una star del cinema".