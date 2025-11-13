Emily Blunt rivela il suo primo provino shock: "Immagina tuo padre che scopa con la segretaria"

Emily Blunt, pronta a tornare nel sequel de Il diavolo veste Prada, è stata intervistata dal magazine Elle per la cover Women in Hollywood, e ha ricordato il suo primo provino per un film.

Il casting era per My Summer of Love di Paweł Pawlikowski e all'epoca Blunt aveva soltanto 19 anni. Il film era improntato sull'improvvisazione e non era presente una sceneggiatura da leggere.

Il primo scioccante provino di Emily Blunt

L'attrice ha ricordato le indicazioni del regista polacco: "Paweł era seduto vicino alla finestra e aveva questi capelli pazzi. Mi stava filmando con la sua videocamera e con il suo accento polacco dice: 'Ok, faremo una piccola lettura. Guardi fuori dalla finestra e vedi tuo padre che sta scopando la sua segretaria, e io voglio che tu sia inorridita. Ti arrabbi moltissimo. Poi diventi molto triste e piangi per questo. E poi a un certo punto, fai finta che sia tutto uno scherzo. Ok, vai'".

Natalie Press e Emily Blunt in una scena di My Summer of Love

Blunt ha aggiunto: "Non mi ha dato alcuna possibilità, se non buttarmi nel fuoco". Nonostante pensasse di aver fatto un provino pessimo, alla fine Emily Blunt ottenne la parte, recitando accanto a Natalie Press nel film.

Il ruolo fondamentale di Paweł Pawlikowski

"Paweł [Pawlikowski] mi ha insegnato molto sull'ambiguità e sulla spontaneità, che inizialmente mi terrorizzavano completamente. Lavorare senza alcuna conformità era super spaventoso. Ma ho imparato rapidamente, guardando il film, quanto possa essere affascinante l'ambiguità" ha proseguito Emily Bluntnell'intervista.

My Summer of Love fu accolto positivamente dalla critica nonostante il pubblico si sia rivelato più freddo nell'accoglienza. Il film vinse il premio come miglior film britannico ai BAFTA. In seguito, il regista polacco divenne noto anche per la regia di film come Ida e Cold War. Emily Blunt fu particolarmente lodata dalla critica per la sua performance nel film.