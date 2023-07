Emily Blunt: 'Alle donne viene chiesto di essere piacevoli e accomodanti. Agli uomini no'

Emily Blunt è una delle più grandi star del cinema britannico della sua generazione: nel suo nuovo film, Oppenheimer, l'attrice interpreta un'altra donna molto importante per la sua epoca. Stiamo parlando di Kitty Puening, una botanica e un'ex militante del Partito Comunista degli Stati Uniti, che aveva avuto quattro mariti prima di compiere 30 anni, l'ultimo dei quali era Robert Oppenheimer, il cosiddetto padre della bomba atomica.

Nel nuovo, immenso e articolato dramma di Christopher Nolan, viene mostrato come Kitty abbia sostenuto Robert durante lo sviluppo dell'arma in New Mexico e durante una successiva campagna per screditarlo per spionaggio. Tuttavia, era molto lontana dall'essere una moglie stereotipata: "C'era qualcosa di selvaggio e anticonformista in lei", ha spiegato la Blunt durante un'intervista del The Guardian. "Era un'epoca in cui alle donne venivano imposti limiti mentre loro cercano di essere perfette casalinghe. Ma Kitty era una madre e una casalinga terribile."

"Trascorrere il tempo dietro a un grembiule era un destino condiviso da molte donne con delle grandi menti. Conosco tante donne di una certa età che sono arrabbiate perché le loro vite sono definite dal fatto di essere la mamma di qualcuno o la moglie di qualcuno. E provo empatia per questo", ha continuato l'attrice.

"Ancora oggi, nel mondo del cinema, alle donne viene chiesto di essere piacevoli e accomodanti, mentre gli uomini non sono sottoposti allo stesso standard. A nessuno importava se Leonardo DiCaprio fosse piacevole in The Wolf of Wall Street. Le donne sono schiette nella realtà ma molte si auto-censurano perché spesso non ci viene dato un palcoscenico per parlare sinceramente. Oppure si viene considerate troppo ambiziose o emotive se sembra che stiano esprimendo il loro pensiero", ha concluso Emily Blunt.