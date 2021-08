Emily Blunt interpreterà la detective Kate Warne in un film prodotto da Dwayne Johnson

Emily Blunt e Dwayne Johnson, dopo Jungle Cruise, collaboreranno per produrre il film in cui l'attrice avrà il ruolo della detective Kate Warne.

Emily Blunt e Dwayne Johnson collaboreranno nuovamente dopo Jungle Cruise in occasione di un nuovo che verrà prodotto dalla Seven Bucks Productions di The Rock e sarà distribuito da Amazon Studios.

L'attrice sarà coinvolta, oltre che come protagonista, anche come produttrice del progetto.

Il film mostrerà Emily Blunt nel ruolo di Kate Warne, la prima donna a diventare una detective della Pinkerton Agency. La sceneggiatura sarà firmata da Gustin Nash, già autore di Youth in Revolt e Charlie Bartlett.

Warne è stata una vera e propria versione femminile di Sherlock Holmes in un mondo dominato dagli uomini e le sue capacità hanno permesso di gettare le basi per l'entrata tra le forze di polizia delle donne, cambiando inoltre radicalmente il modo in cui venivano compiute le indagini.

Blunt e Dwayne Johnson sono attualmente protagonisti nelle sale con Jungle Cruise, film che ha incassato 124 milioni di dollari in tutto il mondo e che è disponibile anche su Disney+. Seven Bucks Productions e Amazon Studios collaboreranno invece in occasione di Red One, una commedia natalizia con star Dwayne Johnson, che ha completato le riprese di Black Adam.