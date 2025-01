Emilia Pérez, Jacques Audiard si scusa col Messico per la rappresentazione culturale e dell'identità trans

Continua da giorni la polemica in Messico intorno all'ultimo film di Jacques Audiard, Emilia Pérez, tanto che Jacques Audiard ha dovuto cancellare una sessione di Q&A alla Cineteca Nacional de Mexico.

Il motivo delle polemiche sarebbe la rappresentazione della cultura messicana e dell'identità trans. Critiche e discussioni che hanno spinto il regista a scusarsi pubblicamente.

Le scuse di Jacques Audiard

"Se ci sono cose in Emilia Pérez che vi sembrano scandalose, mi scuso" ha dichiarato Audiard "Quello che vorrei dire è che non sto cercando di fornire risposte. Il cinema non dà risposte, pone solo domande. E forse le domande poste in Emilia sono sbagliate".

Audiard spiega il suo punto di vista:"Forse le ho semplicemente trovate interessanti. Non volevo e non voglio essere pretenzioso" ha concluso nel suo discorso di scuse.

Le critiche ad Emilia Pérez

In Messico, hanno accusato Emilia Pérez di essere un musical pieno di stereotipi, mentre GLAAD sostiene che si tratti di un grande passo indietro per la rappresentazione transgender.

Ad attirare l'attenzione anche il post su X dell'attore Mauricio Morales:"Quando i messicani ti dicono che un film rappresenta un Messico pieno di stereotipi, ignoranza, mancanza di rispetto e trae profitto da una delle più gravi crisi umanitarie del mondo sono propenso ad ascoltare i messicani".

Nel cast di Emilia Perez, tra i film acclamati in questa stagione dei premi, ci sono Zoe Saldana, Selena Gomez e Karla Sofia Gascón. Il film ha vinto quattro Golden Globe, tra cui il premio al miglior film commedia o musicale.