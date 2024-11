Emilia Perez: Jacques Audiard ha un'idea per un possibile prequel

Il regista Jacques Audiard ha rivelato di avere un'idea per un possibile prequel del film Emilia Perez.

Durante il Telluride Film Festival, come riporta IndieWire, il filmmaker ha infatti parlato della possibilità di realizzare un ulteriore capitolo della storia dei personaggi.

L'idea per un prequel di Emilia Perez?

Il musical con star Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, e Adriana Paz sta continuando a conquistare pubblico e critica film dal suo debutto.

Nell'articolo si spiega: "Se Jacques Audiard avesse l'energia, scriverebbe il prequel che mostrerebbe come era Manitas quando stava lottando con Emilia Perez dentro di lui".

Il regista francese ha aggiunto: "Sarebbe un film sul periodo durante il quale Manitas è già Emilia, ma sono inoltre il narcotrafficante, okay?".

Emilia Pérez, recensione: Breaking Bad incontra Hedwig and the Angry Inch

Il successo ottenuto dal film

Emilia Perez ha debuttato a Cannes nel mese di maggio ed è stato poi uno dei protagonisti della stagione dei festival.

Al centro della storia ci sono quattro incredibili donne in Messico, ognuna alla ricerca della propria felicità. Emilia (Karla Sofia Gascon) è una temibile narcotrafficante che assume Rita (Zoe Saldana), avvocato bloccato in un lavoro insoddisfacente, per aiutarla a fingere la propria morte in modo da poter vivere liberamente ed essere chi è davvero.

Audiard, in precedenza, aveva spiegato che durante il lockdown ha avuto l'idea che ha poi sviluppato, rendendosi conto che era perfetta per un'opera musicale, dividendo poi la storia in atti e limitando il più possibile le scenografie. Il filmmaker ha sottolineato: "L'idea di realizzare un'opera mi era venuta in mente mentre stavo lavorando al film A Self-Made Hero".