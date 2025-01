Emilia Perez domina anche i Lumière Awards 2025

Emilia Perez continua il suo percorso dominando anche la 30esima edizione dei Lumière Awards. Il film di Jacques Audiard ha conquistato categorie come Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura, consolidando così le speranze di essere protagonista anche nell'attesa notte degli Oscar 2025.

Nuove vittorie per il musical di Audiard

Dopo la presentazione al Festival di Cannes, Emilia Perez ha già trionfato ai Golden Globes e agli European Film Awards.

Tra gli altri vincitori dei Lumière Awards, tra i più prestigiosi riconoscimenti francesi del settore cinematografico, ci sono Flow - Un mondo da salvare che è stato proclamato Miglior Film Animato, Dahomey che ha vinto come Miglior Documentario, e Abou Sangare che ha conquistato la statuetta come Miglior Attore Maschile grazie a La storia di Souleymane.

Oscar 2025: le classifiche dei favoriti nelle categorie principali

Il film diretto da Jacques Audiard è attualmente in corsa per conquistare le nomination agli Oscar, essendo in 10 delle shortlist annunciate dall'Academy, ed è già presente in 11 categorie dell'edizione 2025 dei Bafta.

I vincitori dei Lumière Awards

Ecco la lista di tutti i vincitori della trentesima edizione dei premi Lumière.

Miglior Film

Emilia Perez di Jacques Audiard

Miglior Regista

Jacques Audiard per Emilia Perez

Miglior Sceneggiatura

Jacques Audiard per Emilia Perez

Miglior Documentario

Dahomey di Mati Diop

Miglior Film Animato

Flow di Gints Zilbalodis

Miglior Attrice

Karla Sofia Gascon per Emilia Perez

Miglior Attore

Abou Sangare per Souleymane's Story

Miglior Rivelazione Femminile

Maiwène Barthélemy per Holy Cow

Miglior Rivelazione Maschile

Clément Faveau per Holy Cow

Migliore Opera Prima

Holy Cow di Louise Courvoisier

Miglior Co-Produzione Internazionale

The Seed of the Sacred Fig di Mohammad Rasoulof

Miglior Fotografia

Nicolas Bolduc per Il Conte di Monte-Cristo

Miglior Musica