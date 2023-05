Emilia Jones e Toby Wallace star del film Charlie Harper

Emilia Jones, star di CODA e Locke & Key, reciterà accanto a Toby Wallace nel film Charlie Harper.

Il progetto sarà prodotto da Picture Perfect Federation che lo presenterà a eventuali finanziatori e distributori al Mercato di Cannes.

La trama del film

Al centro della trama ci sarà una giovane Harper (Emilia Jones) e un ragazzo, Charlie (Toby Wallace). Il film seguirà i due personaggi mentre si incontrano, lasciano le rispettive case e cercano di costruirsi insieme una vita in una nuova città. Mentre la determinata e ambiziosa Harper lavora per costruirsi una carriera come chef, il brillante e in crisi Charlie fatica per rimettere la propria vita in carreggiata, mentre il loro rapporto affronta delle sfide sempre più complicate.

Il film mostrerà dei salti temporali e cambiamenti di punti di vista per mostrare come la coppia è fatta per stare insieme, pur chiedendosi 'è abbastanza?'.

Alla regia ci saranno Tom Dean e Mac Eldridge, mentre la sceneggiatura è firmata da Dean.