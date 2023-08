Cat Person: il trailer del thriller con Emilia Jones mostra una relazione dalle conseguenze disastrose

Emilia Jones, dopo il successo di CODA, è la protagonista di Cat Girl, un nuovo film presentato al Sundance 2023 di cui è stato diffuso online il trailer.

Nel video si assiste a quello che accade quando una giovane decide di porre fine a una relazione con quello che sembrava un giovane tranquillo, scoprendo però un lato oscuro della situazione che porta a drammatiche conseguenze.

Un progetto tratto da una storia virale

Il thriller Cat Person, in arrivo nelle sale americane il 6 ottobre, ha come star Emilia Jones e Nicholas Braun (Succession).

La regia è firmata da Susanna Fogel e Michelle Ashford ha scritto la sceneggiatura basandosi su un racconto scritto da Kristen Roupenian per The New Yorker.

Dopo la presentazione al Sundance Film Festival, i fan della storia originale hanno espresso alcuni commenti negativi per la scelta di aggiungere un terzo atto alla narrazione. L'accoglienza nei confronti del film al festival americano è stata però molto positiva.

Ashford, rispondendo alle domande degli spettatori alla première del film, aveva raccontato che era rimasta colpita dalla storia di Roupenian perché le ha permesso di scrivere dei personaggi complessi: "Molte persone hanno pensato che uno di questi personaggi dovessero essere villain. Quello che stiamo dicendo è che nessuno è il cattivo della storia, c'è una catastrofica comunicazione errata".