Emilia Jones sarà la protagonista di Winner, film tratto da una storia vera

Emilia Jones, dopo il successo ottenuto con CODA, sarà la protagonista di Winner, una nuova commedia biografica diretta da Susanna Fogel.

Le riprese del progetto sono già iniziate e la sceneggiatura è stata firmata dalla regista insieme a Kerry Howley, basandosi su un articolo scritto per il New York Magazine.

Nel lungometraggio si racconterà quello che accade dopo l'interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali americani del 2016, quando Reality Winner è stata condannata a cinque anni e mezzo da trascorrere in carcere, la sentenza più lunga data per un crimine legato allo spionaggio, per aver svelato un documento del governo.

Emilia Jones interpreterà quindi Reality, una giovane emarginata del Texas che si ritrova a sfidare la propria morale mentre lavora per l'aviazione americana e l'NSA. Il film seguirà quindi il percorso di una giovane donna piena di ideali, perseguitata per aver difeso i suoi principi.

Nel cast ci saranno anche Connie Britton nel ruolo della madre di Reality, mentre Zach Galifianakis avrà il ruolo del padre. Tra gli interpreti ci sono inoltre Danny Ramirez e Kathryn Newton.

Susanna Fogel ha dichiarato: "Come regista cerco di raccontare storie che interrogano il mondo in cui viviamo e i sistemi spezzati che ci sono, ma in un modo divertente. Reality Winner è l'eroina perfetta per un film che riflette sulle idee di potere personale, moralità, e trovare la tua voce. Lei è una persona davvero unica: parla molte lingue, ama le pistole, potrebbe distruggerti su Twitter, e la sua ossessione con Pikachu non ha rivali. Chiaramente, è la perfetta portavoce per una generazione di persone che sono uniche e stanche di sentirsi impotenti. E non c'è nessuno di più perfetto per interpretarla rispetto a Emilia Jones, una delle giovani attrici più eccitanti con cui lavorare attualmente. Spero che la storia di Reality ispirerà altri a parlare e difendere ciò in cui credono, a prescindere dal costo. Sono elettrizzata nel collaborare con questo team di artisti e attivisti per portare questo film in vita".