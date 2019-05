Emilia Clarke: "Ho incontrato Beyoncé, ma ho rovinato tutto!"

Emilia Clarke ha svelato di aver rovinato il suo incontro con Beyoncé a causa di una reazione emotiva inaspettata.

L'interprete di Daenerys nella serie Il Trono di Spade aveva infatti avuto l'occasione di trascorrere qualche minuto con la popstar durante un party organizzato dopo la consegna degli Oscar, ma la situazione non è andata nel migliore dei modi.

Il racconto compiuto da Emilia Clarke durante il talk show di Jimmy Kimmel è il seguente: "Lei è venuta di sua spontanea volontà da me, con un'espressione come 'Voglio parlare con questa ragazza'. E io ho incasinato tutto. Era chiaramente una fan e ho rovinato tutto".

L'attrice ha aggiunto: "Penso di aver iniziato a piangere. Quel rumore è uscito dalla mia bocca. E la sua reazione è stata più o meno: 'Hey, mi sto iniziando a sentire a disagio. Pensavo fossi cool, non lo sei, addio'. E io invece ero: 'No, posso offriti da bere?'".

All'interazione fallimentare ha assistito anche Jay-Z ed Emilia non ha esitato nel dire che sarebbe felice di avere una seconda occasione: "Adoro assolutamente Beyoncé. Mi si spezza il cuore se penso al modo in cui ho rovinato quel momento".

Ecco il suo video: