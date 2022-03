Emilia Clarke esprime sostegno nei confronti dell'Ucraina durante l'invasione russa: "Ho il cuore spezzato"

Emilia Clarke ha scelto Instagram per manifestare il suo sostegno nei confronti della popolazione ucraina, lanciando anche una raccolta fondi per cibo, acqua, riparo e assistenza sanitaria.

Emilia Clarke ha espresso il suo sostegno nei confronti dell'Ucraina indossando una maglietta con la bandiera del Paese in segno di solidarietà: l'attrice de Il Trono di Spade ha scelto Instagram per condividere lo scatto in cui posa assieme al suo cagnolino Ted.

La Clarke ha affermato di avere il "cuore spezzato" per la continua "sofferenza e dolore" che i cittadini dell'Ucraina stanno vivendo in questi giorni, prima di spiegare ai suoi milioni di fan come possono fare la differenza e "mostrare un po' d'amore".

Nella didascalia del suo post, la star ha scritto: "Il mio cuore e quello di tanti altri è spezzato per la sofferenza e il dolore di milioni di persone stanno vivendo in Ucraina. Man mano che le notizie arrivano ogni giorno può sembrare travolgente, non sapere come un individuo possa fare la differenza in questa realtà così scioccante, ma ecco alcuni modi per mostrare il tuo sostegno e inviare un po' d'amore..."

"Se vuoi unirti a noi e donare i fondi tanto necessari, fai una donazione a @disastersemergencycommittee. In questo modo aiuterai a fornire cibo, acqua, riparo e assistenza sanitaria ai rifugiati e alle famiglie sfollate. Le meravigliose t-shirt sono state realizzare dal magnifico e amorevole @charliemackesy", ha concluso Emilia Clarke.