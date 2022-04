Emilia Clarke entusiasma i fan posando con i draghi nel suo ultimo post (FOTO)

Emilia Clarke ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan più sfegatati dopo aver postato un'immagine sul proprio profilo Instagram in cui tiene in mano tre piccoli draghi.

Emilia Clarke sembra entusiasta di essere ancora associata al suo ruolo da protagonista di Daenerys Targaryen nella serie HBO Il Trono di Spade: la star ha recentemente scelto Instagram per pubblicare una foto in cui posa con dei draghi: tre teneri e piccolissimi draghi giocattolo colorati.

La Clarke, indossando qualche accessorio e quello che sembra essere un maglione molto caldo e comodo, ha posato per un meraviglioso scatto in cui tiene in mano i piccoli draghi in questione, rispettivamente uno di colore rosa, uno arancione e uno verde.

La didascalia del suo post su Instagram fa riferimento ai suoi tre figli immaginari de Il trono di spade, i suoi tre spaventosi draghi chiamati Drogon, Rhaegal e Viserion. La star ha anche aggiunto alcuni hashtag piuttosto esilaranti: "vita sul set" e "questa ragazza ha completamente perso il filo e ha bisogno di una vacanza".

Emilia Clarke non sarà coinvolta nell'imminente serie House of the Dragon, la cui anteprima è prevista per questo agosto. I fan sono piuttosto tristi a riguardo anche se, purtroppo, non c'era alternativa se si considera che gli eventi del nuovo show hanno luogo ben 200 anni prima della nascita del suo personaggio.