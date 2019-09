Emilia Clarke, dopo Il Trono di Spade sarà Zatanna in un film DC?

Emilia Clarke dopo Il Trono di Spade potrebbe interpretare Zatanna, la maga supereroina, in un film DC, secondo alcune indiscrezioni.

Come riportato da Deadline lo scorso novembre, la Warner Bros. sembra desiderosa di espandere il numero di supereroi femminili di spicco nel DCEU, tra i quali Zatanna, una maga supereroina creata dallo scrittore Gardner Fox e dal disegnatore Murphy Anderson. Secondo alcune indiscrezioni arrivate al sito We Got This Covered, tra i papabili nomi che potrebbero impersonare il personaggio c'è Emilia Clarke, ormai libera dal set de Il trono di spade.

Il Trono di Spade 8: una foto di Kit Harington ed Emilia Clarke

Ora che la famosa serie tv si è conclusa, Emilia Clarke potrebbe tranquillamente firmare per un nuovo franchise, ma al momento Warner Bros. non ha ancora confermato nulla in merito.

A proposito de Il Trono di Spade, ricordiamo che pochi giorni fa anche Kit Harington è stato annunciato come interprete di Black Knight, futuro personaggio Marvel Cinematic Universe, quindi anche l'interprete di Jon Snow punta sui cinecomic, anche se per la "concorrenza"

Sappiamo che Zatanna avrebbe dovuto fare la sua prima apparizione cinematografica in Dark Justice League, che prima avrebbe dovuto essere diretto da Guillermo del Toro, poi da Doug Liman ma alla fine il progetto è stato accantonato. Per conoscere la magica eroina, quindi, non ci resta che aspettare la conferma dell'avvio del progetto DC.