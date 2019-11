Emilia Clarke, dopo Il Trono di Spade, basta saghe: ecco i suoi nuovi progetti

Emilia Clarke dopo otto stagioni e quasi un decennio trascorsi sul set de Il Trono di Spade come Daenerys Targaryen sta cercando di mettere ordine nella sua carriera scegliendo progetti ben precisi per proseguire la sua carriera di attrice.

Durante un'intervista a Indiewire, Emilia Clarke ha raccontato della sua vita dopo Il Trono di Spade, dei suoi nuovi progetti e soprattutto del suo metodo lavorativo che sta cambiando: "Sono alla ricerca di film indipendenti. Queste sono anche le cose che sto facendo. E quelli sono i film che guardo. Dopo 10 anni sul set de Il Trono di Spade, sono stata anche contemporaneamente su altri progetti quindi se non promuovevo l'uno stavo promuovendo l'altro. Ora voglio solo essere in grado di fare un progetto e di mettere tutta la mia energia in quello, invece di cercare di trasformarmi in sette persone diverse per fare sette diversi tipi di cose contemporaneamente"

L'attrice, a quanto pare, ha voglia di cambiamento e di concentrarsi su un progetto alla volta, che non sia parte di una saga che duri molti anni. Ma, nonostante il suo grande successo nella serie HBO, Emilia Clarke non ha sempre le porte aperte per i ruoli che vorrebbe fare.

Il Trono di Spade, Emilia Clarke: "Sopravvissuta a due aneurismi cerebrali"

Ecco perché si sta impegnando molto nella sua nascente casa di produzione, che a quanto pare già gestendo una mezza dozzina di nuovi progetti, alcuni dei quali scritti proprio dall'attrice.

Mentre attendiamo di conoscere tutti i suoi futuri progetti, Emilia Clarke sta per tornare sul grande schermo con Last Christmas, un film ovviamente natalizio scritto da Emma Thompson, che nel film recita nella parte della mamma. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre.