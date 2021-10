Emilia Clarke e Chiwetel Ejiofor star della commedia The Pod Generation

Emilia Clarke e Chiwetel Ejiofor saranno i protagonisti di The Pod Generation, una commedia romantica a sfumature sci-fi.

Alla regia del progetto ci sarà Sophie Barthes e le riprese inizieranno nel mese di marzo 2022.

The Pod Generation è ambientato in un futuro non troppo lontano dominato dalla presenza dell'Intelligenza Artificiale e in cui la natura è un ricordo lontano. Rachel (Emilia Clarke) e Alvy (Chiwetel Ejiofor) sono una coppia di New York pronta a fare un passo in avanti e iniziare una famiglia. Il lavoro di Rachel le permette di avere la possibilità di utilizzare un nuovo strumento sviluppato da un colosso tecnologico, Pegasus, che offre alle coppie l'opportunità di condividere la gravidanza in modo più equo grazie a degli uteri artificiali, dei pod. Alvy, un esperto in botanica e un purista, ha dei dubbi, ma il suo amore per Rachel lo spinge a fidarsi, dando il via a una folle esperienza che li porterà a diventare genitori.

Sophie Barthes, che ha firmato anche la sceneggiatura, ha dichiarato: "Lavorare con Emilia e Chiwetel nel ruolo di una coppia sullo schermo è un sogno che diventa realtà. La versatilità di Emilia, il suo disarmante senso dell'umorismo e la capacità di affrontare emozioni complesse sono perfettamente all'altezza del carisma di Chiwetel e della sua straordinaria presenza scenica".

Andrij Parekh (Succession, Scene da un matrimonio) sarà il direttore della fotografia, Shane Valentino sarà production designer, e la colonna sonora sarà firmata da Evgueni e Sasha Galperine (Loveless).