Emilia Clarke: chirurgia estetica fuori discussione dopo l’aneurisma cerebrale: "La bellezza è essere felici"

Emilia Clarke ha recentemente dichiarato che dopo aver subito due interventi quasi fatali, a causa degli aneurismi cerebrali di cui ha sofferto tra il 2011 e il 2013, ha capito che la vera bellezza in questa vita dipende dall'essere felici e che cose futili come la chirurgia estetica non hanno alcuna importanza.

"Quando qualcuno mi dice che pensa che io abbia bisogno della chirurgia al fine di rientrare nei ridicoli standard di bellezza che la società ha stabilito, gli rispondo semplicemente: 'lasciami in pace'", ha rivelato la Clarke durante un'intervista di People. "Non sono a mio agio con il mio aspetto fisico, ma riesco tranquillamente a dire a qualcuno che ha un'opinione a riguardo che non sono interessata ad ascoltarla."

Ci sono voluti due interventi chirurgici al cervello perché Emilia si rendesse conto che la vera bellezza viene da dentro: l'attrice ha avuto il suo primo aneurisma nel 2011, in seguito ha dovuto affrontare un pericoloso intervento chirurgico per risolvere il problema che ha comunque richiesto un altro intervento quasi fatale nel 2013, quando ha avuto il suo secondo aneurisma.

Last Christmas: una scena con Emilia Clarke

"I momenti di vera felicità sono ciò che vedrai sul tuo letto di morte. Non ricorderai certo quella volta in cui hai scattato quel selfie super carino", ha spiegato l'attrice di Game of Thrones. "Dopo l'intervento mi sentivo spaventata e poco sicura di me, mi concentravo solo sul mio aspetto. Quando sono cresciuta mi sono resa conto che i momenti in cui le persone sono più belle sono quelli in cui non pensano a se stesse e al proprio aspetto fisico".

Concentrarsi su quei momenti felici è ciò che permette ad Emilia Clarke di sentirsi meglio: "La vera bellezza è essere felici. Quando balli la tua canzone preferita perché non puoi farne a meno. Quando sei con i tuoi amici, qualcuno dice qualcosa di divertente, scoppi a ridere e tutti nel ristorante si girano e dicono: 'Wow, guarda quella persona, si sta divertendo un mondo.' Questa è la vera bellezza."