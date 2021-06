Emergency Contact: Yahya Abdul-Mateen II nel cast del film con Dwayne Johnson

Il thriller Emergency Contact avrà tra i suoi protagonisti anche Yahya Abdul-Mateen II che affiancherà quindi sul set il protagonista e produttore Dwayne Johnson.

Il progetto sarà prodotto da Warner Bros in collaborazione con Seven Bucks Productions.

I dettagli riguardanti il film Emergency Contact sono avvolti dal mistero e la sceneggiatura è stata firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Il progetto viene descritto come un lungometraggio ad alta tensione e pieno di azione ambientato nel mondo underground della musica nella città di Austin, in Texas.

Il progetto permetterà a Dwayne Johnson di collaborare nuovamente con il team con cui sta realizzando Black Adam, l'avventura tratta dai fumetti della DC le cui riprese sono attualmente in corso.

Yahya Abdul-Mateen II ha recentemente recitato nella serie Watchmen e in film come Il processo ai Chicago 7 e Aquaman. Tra i prossimi progetti di cui è stato protagonista ci sono invece The Matrix 4, Candyman, Ambulance e l'atteso prequel di Mad Max: Fury Road, Furiosa, con star Anya Taylor Joy e Chris Hemsworth.