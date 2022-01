Emerald Fennell: in estate le riprese del suo nuovo film

La regista Emerald Fennell sta scegliendo gli attori per il suo nuovo film, le cui riprese dovrebbero iniziare in estate.

Emerald Fennell, dopo il successo ottenuto con Una donna promettente, tornerà alla regia con un nuovo film le cui riprese inizieranno in estate.

I produttori di MRC Film, che finanzieranno il progetto, non hanno rivelato i dettagli della trama e bisognerà attendere per scoprire qualche nuovo dettaglio.

Il prossimo lungometraggio di Emerald Fennell, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere una storia sull'ossessione.

La filmmaker, attualmente, sta incontrando gli attori per delineare il cast dell'opera di cui è anche sceneggiatrice e produttrice.

Una donna promettente ha ottenuto cinque nomination agli Oscar, conquistando l'ambita statuetta nella categoria per le Migliori Sceneggiature Originali.

Emerald, recentemente, è stata impegnata a teatro a Londra con il musical Cinderella di Andrew Lloyd Webber ed è al lavoro sullo sviluppo di una serie antologica destinata a Showtime. Fennell, come attrice, ha inoltre recitato in The Crown con la parte di Camilla Parker-Bowles.