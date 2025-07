Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e chiusura della Mostra di Venezia 2025

Dopo l'abolizione della madrina, Emanuela Fanelli sarà la conduttrice delle serate di apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. L'attrice brillante salirà sul palco della Sala Grande per introdurre la kermesse mercoledì 27 agosto e per annunciare il palmares a chiusura della manifestazione sabato 6 settembre.

Emanuela Fanelli è ufficialmente la prima conduttrice di Venezia dopo la rivoluzione imposta dal direttore Alberto Barbera, che ha bandito il termine madrina.

Emanuela Fanelli in una scena di Siccità

La rivoluzione della conduttrice

Attrice versatile in grado di passare da ruoli comici a drammatici, Emanuela Fanelli ha debuttato al cinema nel 2015 partecipando al film di culto di Claudio Caligari Non essere cattivo. In televisione si è fatta notare con la serie Dov'è Mario?, nella quale recitava accanto a Corrado Guzzanti, sceneggiatore della serie insieme a Mattia Torre, e come co-conduttrice del programma Una pezza di Lundini, dove ha dato sfogo alla sua verve comica.

Dopo aver partecipato alle serie di successo Call My Agent - Italia e No Activity - Niente da segnalare, Paolo Virzì la vuole in Siccità nei panni della ricca e insoddisfatta Raffaella, ruolo che le vale il David di Donatello 2023 alla prima candidatura come Migliore attrice non protagonista. L'anno successivo conquista un secondo David di Donatello alla sua seconda candidatura per C'è ancora domani, dove affianca Paola Cortellesi. Nel 2024 torna a essere diretta da Paolo Virzì nel sequel dello storico film Ferie d'agosto, Un altro ferragosto. mentre nel 2025 fa parte del cast corale dell'hit di Paolo Genovese, FolleMente_.

Venezia, 1 luglio 2025