Mostra del Cinema di Venezia, addio alla madrina, Alberto Barbera: "D'ora in poi conduttrice o conduttore"

Si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre 2025, l'edizione numero 82 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La manifestazione di quest'anno presenterà una novità importante.

Non ci sarà più la madrina della Mostra ma il ruolo verrà preso da una presentatrice o da un presentatore che introdurrà la prestigiosa kermesse lagunare.

La dichiarazione del direttore Alberto Barbera sull'abolizione della madrina alla Mostra di Venezia

"È solo una questione terminologica. Da diversi anni, ormai, non usiamo più il termine 'madrina' e parliamo di 'conduzione' della cerimonia di apertura e chiusura" ha spiegato il direttore Alberto Barbera.

Primo piano di Alberto Barbera

"Rivoluzioneremo la cerimonia di apertura per renderla un po' meno ingessata. E quest'anno non avremo più una madrina, ma una conduttrice, o perché no, un conduttore. Una scelta sostenuta dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per valorizzare questa figura, trasformando la madrina, che si presenta sul palco e legge una presentazione, in una conduttrice che regge i giochi e avrà un ruolo più attivo. In un colloquio informale ho detto che avremmo evitato di usare il termine di madrina, peraltro da tempo in disuso nei nostri comunicati ufficiali. Tutto qua. Di fatto, non cambierà nulla. Se non che cercheremo di rendere un po' più mosse le cerimonie di apertura e chiusura".

Era stato proprio Barbera a riportare il ruolo della madrina alla Mostra del Cinema nel 1999, con la scelta che ricadde su Anna Galiena.

Le madrine della Mostra del Cinema di Venezia

A parte due padrini, Alessandro Borghi e Michele Riondino, la Mostra di Venezia ha optato sempre per avere una madrina. Negli anni, il ruolo è stato ricoperto da Chiara Caselli, Stefania Rocca, Alessandra Martines, Claudia Gerini, Ines Sastre, Isabella Ferrari, Ambra Angiolini, Ksenia Rappoport, Maria Grazia Cucinotta, Isabella Ragonese, Vittoria Puccini, Kasia Smutniak, Eva Riccobono, Luisa Ranieri, Elisa Sednaoui, Sonia Bergamasco, Alessandra Mastronardi, Anna Foglietta, Serena Rossi, Rocio Munoz Morales e Caterina Murino.

L'ultima a ricoprire questo ruolo nell'edizione dello scorso anno è stata Sveva Alviti.