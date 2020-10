Elysium: il regista è rimasto insoddisfatto dal film, ecco perché

Nel 2015, il regista Neill Blomkamp ha espresso la sua insoddisfazione nei confronti di Elysium in un'intervista poco prima dell'uscita di Humandroid. Blomkamp ha affermato che avrebbe senz'altro potuto approfondire ulteriormente la trama della pellicola.

Elysium: Wagner Moura e Matt Damon in una scena del film

Nel febbraio 2015, mentre promuoveva il suo ultimo film il regista ha espresso alcuni rimpianti riguardo a Elysium, commentando: "Mi sento come se avessi fatto un casino, sento che alla fine la storia non è la storia giusta ... Penso ancora che l'idea satirica di un anello, pieno di persone ricche, in bilico sopra la Terra impoverita, sia un'idea fantastica."

"Mi piace così tanto che vorrei quasi poter tornare indietro e girarlo di nuovo, questa volta correttamente. Ma penso solo che la sceneggiatura non fosse ... semplicemente non ho fatto un film abbastanza buono, alla fine è quello che è. Mi sento come se avessi eseguito molto bene tutte le cose che potevano essere eseguite, come i costumi, la scenografia e gli effetti speciali." Ha continuato Blomkamp.

Matt Damon senza maglietta in una scena di Elysium

Il regista ha concluso dicendo: "Ma, alla fine, tutto poggiava su un sistema scheletrico in qualche modo non completamente formato, quindi la sceneggiatura semplicemente non c'era e la storia, di conseguenza, purtroppo non era del tutto presente."

Rotten Tomatoes assegna ad Elysium un punteggio di approvazione del 66% sulla base di 253 recensioni, con una valutazione media di 6,49 / 10. Il consenso della critica del sito recita: "Dopo le inebrianti emozioni fantascientifiche di District 9, Elysium è un po' un passo indietro per il regista Neill Blomkamp."