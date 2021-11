Elvis Presley: primo sguardo a Austin Butler nei panni del Re nel teaser del film di Baz Luhrmann

Baz Luhrmann ha svelato via Twitter un brevissimo teaser che anticipa la performance di Austin Butler nel ruolo del Re Elvis Presley.

Baz Luhrmann ha offerto un primissimo sguardo al suo biopic su Elvis Presley diffondendo via social un breve teaser che mostra Austin Butler nei panni di Elvis, accompagnato dalle note di una versione eterea dell'hit Suspicious Mind.

Nel tweet, Baz Luhrmann conferma, inoltre, l'uscita posticipata del suo biopic che uscirà nei cinema il 24 giugno 2022.

Il regista di Moulin Rouge! e Australia ha firmato la sceneggiatura insieme ai collaboratori di lunga data Craig Pearce e Sam Bromell. Nel cast troviamo Tom Hanks, David Wenham e Olivia DeJonge.

Baz Luhrmann torna alle sue radici musicali raccontando la storia della vita di Elvis Presley (Butler) filtrata attraverso la complicata relazione che Presley aveva con il suo enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). La storia abbraccia oltre 20 anni, immergendosi nelle complessità della relazione tra Presley e Parker, raccontando la sua ascesa alla fama, ambientandola sullo sfondo del panorama culturale in evoluzione in America, non più così "innocente". Al centro del viaggio di Presley ci sarà la persona più significativa e influente della sua vita: Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

