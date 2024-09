Baz Luhrmann torna alla regia con un film su Giovanna d'Arco

Baz Luhrmann, proprio in occasione del suo compleanno, ha confermato che collaborerà nuovamente con Warner Bros in occasione del suo prossimo film che sarà dedicato alla storia di Giovanna D'Arco.

Il casting per trovare la giovane protagonista è attualmente in corso e bisognerà attendere per scoprire chi otterrà l'ambito ruolo.

Il prossimo progetto di Luhrmann

Il regista ritornerà quindi sul set dopo aver girato Elvis, arrivato nelle sale nel 2022, che ha ottenuto otto nomination agli Oscar e ha incassato oltre 288 milioni di dollari.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli sul lungometraggio che sarà diretto da Baz Luhrmann, che dovrebbe essere intitolato Jehanne o Jehanne d'Arc, e che racconterà la storia della ragazza che sosteneva di aver ricevuto da Dio il compito di guidare un esercito per salvare la sua nazione durante la Guerra dei cent'anni, contribuendo a ribaltare la situazione contro le truppe inglesi. La ragazza venne poi consegnata ai nemici che la misero sotto processo per eresia, venendo quindi condannata al rogo e arsa viva il 30 maggio 1431.

Elvis, Baz Luhrmann: "La musica è un superpotere"

La storia di Giovanna d'Arco è arrivata più volte sul grande schermo e tra le interpreti del ruolo c'è anche Milla Jovovich, scelta nel 1999 dal regista Luc Besson per la parte. Nel 1948 era stata invece Ingrid Bergman a interpretare la martire in un lungometraggio diretto da Victor Fleming.

Il ritorno nel mondo di Elvis

Luhrmann, nel mese di maggio, aveva inoltre anticipato che aveva intenzione di usare per un nuovo progetto i tanti filmati di repertorio utilizzati per la preparazione di Elvis, il lungometraggio con star Austin Butler. Baz, invitando i fan a rimanere sintonizzati, aveva spiegato: "Ho trovato bobine e bobine di filmati mai visti di Elvis on Tour e That's The Way It Is".