Elvis Presley avrà il volto di Austin Butler nel film di Baz Luhrmann!

Elvis Presley avrà il volto di Austin Butler nel film biografico diretto da Baz Luhrmann.

L'attore ha convinto il regista e la produzione dopo alcuni screen test durante i quali ha recitato con il trucco e i costumi ideati per l'audizione e ha provato alcune scene insieme a Tom Hanks, che avrà il ruolo del manager dell'artista, Tom Parker.

Baz Luhrmann, commentando la scelta di Austin Butler per il ruolo di Elvis Presley, ha dichiarato: "Sapevo che non avrei potuto girare questo film se il casting non fosse stato assolutamente perfetto, e abbiamo cercato ovunque un attore con la capacità di evocare il movimento unico naturale e le capacità vocali di questa star, ma anche la vulnerabilità interiore dell'artista. Nel corso dell'intera fase di casting è stato per me un onore incontrare una tale quantità di talenti".

Il regista ha proseguito sottolineando: "Avevo sentito parlare di Austin grazie al suo ruolo accanto a Denzel Washington nello spettacolo teatrale The Iceman Cometh andato in scena a Broadway e tramite un percorso composto da molti test screen e workshop musicali e interpretativi, sono giunto al punto da essere convinto senza alcun dubbio di aver trovato qualcuno che potesse incarnare lo spirito di una delle più grandi icone del mondo musicale".

Luhrmann è autore della sceneggiatura in collaborazione con Craig Pearce e sul grande schermo si racconterà il rapporto tra il manager e il giovane cantante, proveniente da una famiglia di umili origini e diventato un'icona che ha cambiato la storia della musica.

Le riprese si svolgeranno nel 2020 al termine del lavoro di Tom Hanks sul set di News of the World, diretto da Paul Greengrass.

Butler è recentemente apparso nel film di Jim Jarmusch I morti non muoiono e in passato è stato la star di serie tv come The Shannara Chronicles e The Carrie Diaries.

