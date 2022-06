Elvis, perché non è stato scelto Harry Styles per il ruolo? Lo spiega Baz Luhrmann

Sapevamo che Harry Styles fosse tra gli attori in lizza per il ruolo di Elvis nel film di Baz Luhrmann, ma adesso il regista ci spiega perché alla fine non ha optato per il cantante.

Il protagonista di Elvis poteva essere Harry Styles, il pluripremiato cantante ex-membro dei One Direction, ma non è andata così. Ora Baz Luhrmann spiega perché ha preferito optare per Austin Butler come interprete della celebre icona della musica.

Qualche giorno fa è arrivata la conferma che per il ruolo di Elvis fosse stato considerato anche Harry Styles (che abbiamo già visto recitare in film come Dunkirk ed Eternals, e vedremo presto anche in Don't Worry Darling e My Policeman), ma come ben sappiamo è stato Austin Butler (I morti non muoiono, Shannara) poi ad essere scelto.

"Harry è un attore di gran talento, e lavorerei volentieri a un altro progetto con lui. Ma il vero problema qui era che Harry è già Harry Styles. È un'icona già di per sé" ha dichiarato il regista, come riporta anche Billboard.com, spiegando dunque che si trattava più di remore legate a una possibile percezione di lui nel ruolo, con il timore che non si riuscisse ad andare oltre l'interprete e cogliere il personaggio che non di bravura "Non ho che cose positive da dire su di lui".

Luhrmann ha poi rivelato qualcosa in più sul processo di casting del film, affermando di non aver tenuto delle audizioni nel vero senso del termine: "Li chiamerei più dei workshop molto intensi".

"E Austin, ve lo può dire lui stesso, non è stato scelto direttamente da me. È stato più come se fosse stato attirato dal ruolo, come se il ruolo lo avesse chiamato perché era nato per interpretarlo" ha continuato (tra l'altro, l'attore aveva ricevuto anche elogi da un suo illustre collega, Denzel Washington, che aveva parlato molto bene con Luhrmann).

"Ora possiamo anche parlarne, sapete. Ha perso la madre alla stessa età di Elvis, e mi ha mandato questo video [lui che cantava Unchained Melody in lacrime, stando a precedenti dichiarazioni del regista]... Ed è andata così, due anni di vita come Elvis. E adesso è come se fosse in una fase di deprogrammazione, perché è ormai da tempo che quasi non sa più quale sia la sua vera identità" ha poi concluso il regista.

Secondo Lisa Marie Presley, la performance di Butler nel film è addirittura da Oscar. Avrà ragione? Staremo a vedere.

Elvis arriverà il 22 giugno nelle sale italiane.